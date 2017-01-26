Сирийская оппозиция отказалась от Конституции авторства Кремля

26.01.2017 16:02

Сирийская оппозиция отказалась от проекта Конституции страны, которую предложила Россия во время переговоров в Астане. Об этом заявил член делегации Яхья аль-Ариди, передает Корреспондент со ссылкой на Bloomberg.

Мы сказали им (россиянам – ред.), что только сирийцы имеют право писать Конституцию Сирии – это сирийский народ... Когда Конституция написана другой страной, она не будет работать политически", – сказал аль-Ариди.

Он отказался обсуждать детали предложенного Россией проекта.

По данным СМИ, в проекте Конституции Сирии, которую подготовили в РФ, предложено избирать президента на семь лет без возможности переизбирать его на второй срок подряд, учредить двухпалатный парламент и отказаться от шариата как основного источника права.

Источник: from-ua.com