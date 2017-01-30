Новой «Мисс Вселенная» стала француженка-стоматолог (ВИДЕО)

30.01.2017 11:30

На Филиппинах завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная". В этом году победу одержала 24-летняя Ирис Миттенар из Франции, сообщает ТСН.

Девушка учится на стоматолога в городе Лилль. Ирис уже успела поделиться первыми впечатлениями от победы. Красавица призналась, что победа стала для нее полной неожиданностью, и теперь она очень горда представлять не только свою родную Францию, но и всю Европу.

Заметим, что титул "Мисс Вселенная" француженка выигрывала только один раз - 64 года назад.

Теперь же 24-летней Миттенар весь будущий год придется заниматься благотворительностью и временно отодвинуть учебу на второй план. Своей миссией победительница назвала доступное образование для всех детей на планете.

В конкурсе принимали участие 86 красавиц. "Вице-мисс" стала гаитянка Ракель Пелисье, а третье место получила Андреа Товар из Колумбии. Украину на конкурсе представляла 19-летняя киевлянка родом из Крыма Алена Сподинюк.