Смягчение санкций против Кремля: в Белом доме дали комментарий

02.02.2017 20:57

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прокомментировал журналистам ситуацию вокруг смягчения санкций против Российской Федерации

Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом назвал смягчение санкций в отношении Федеральной службы безопасности России, о котором ранее сообщило министерство финансов США, «уточнением действия» существующих ограничений.

Кроме того Спайсер посоветовал журналистам обратится за более подробной информацией к сотрудникам Министерства финансов США.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов США разрешило американским компаниям взаимодействие с ФСБ, необходимое для получения лицензий и разрешений на экспорт в РФ ряда технологических продуктов.

Санкции против Кремля, которые запрещают компаниям из США взаимодействие с ФСБ, были введены американскими властями в декабре 2016 года.

Источник: politeka.net