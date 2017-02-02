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Смягчение санкций против Кремля: в Белом доме дали комментарий

02.02.2017 20:57
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Смягчение санкций против Кремля: в Белом доме дали комментарий

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прокомментировал журналистам ситуацию вокруг смягчения санкций против Российской Федерации

Об этом сообщает ТАСС

Белый дом назвал смягчение санкций в отношении Федеральной службы безопасности России, о котором ранее сообщило министерство финансов США, «уточнением действия» существующих ограничений.

Кроме того Спайсер посоветовал журналистам обратится за более подробной информацией к сотрудникам Министерства финансов США.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов США разрешило американским компаниям взаимодействие с ФСБ, необходимое для получения лицензий и разрешений на экспорт в РФ ряда технологических продуктов.

Санкции против Кремля, которые запрещают компаниям из США взаимодействие с ФСБ, были введены американскими властями в декабре 2016 года.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, Кремль, санкции
 
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