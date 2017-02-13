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Как в Тбилиси расправляются с оппозицией: задержаны 13 селовек в ходе протеста у мэрии города
Сотрудники правоохранительных органов задержали 13 участников акции – сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" в ходе протеста у здания мэрии Тбилиси, сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.
В понедельник у мэрии Тбилиси собрались десятки сторонников партии "Нацдвижение", которые пытались ворваться в здание и встретиться с градоначальником Давидом Нармания. Участники акции выражают протест в связи с выдачей государственной компенсации в размере 1 миллиона лари (около 300 тысяч долларов) семье судьи апелляционного суда Наты Назгаидзе, которая рассматривала дело оппозиционного телеканала "Рустави 2". Протестующие обвиняют мэрию в коррупции, требуют вернуть потраченные средства в бюджет Тбилиси и отставки мэра. На прошлой неделе сторонники "Нацдвижения" провели акцию-шествие в поддержку ТВ "Рустави 2".
"На акции у мэрии Тбилиси, организованной партией "Единое национальное движение", задержаны 13 человек", — приводит агентство "Интерпрессньюс" сообщение МВД.
По данным грузинских телекомпаний, акция уже завершена.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Тбилиси, оппозиция
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