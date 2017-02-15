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Белорусы готовятся к российской агрессии

15.02.2017 20:25
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Белорусы готовятся к российской агрессии

Белорусские чиновники повышают свой уровень индивидуальной военной подготовки в полевых условиях. В Беларуси проходит практическая часть военного сбора с руководителями минских областных городских советов и их исполнительных комитетов,пишет "Диалог UA". Чиновники вместе с военными комиссарами прибыли на полигон "Уручье" 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси.

Главная задача данного сбора - улучшить индивидуальную подготовку руководящего состава государственных органов страны. Сотрудники органов местного самоуправления на полигоне Уручье поучаствовали в стрельбах из стрелкового оружия, состоящего на вооружении территориальной обороны. Также состоялись теоретические занятия. Одним из наиболее зрелищных этапов сбора было показательное командно-штабное учение с районом теробороны. "Подготовка и техническая оснащенность очень хорошие. Вопросы территориальной обороны за последние годы подняты на качественно новый уровень", - подчеркнули организаторы военных сборов. В Смолевичском районе белорусские чиновники посетили пункт управления штаба районной теробороны. Возле Жодино участники военного сбора отработали вопросы проведения режима ограничительных мероприятий, предусмотренных на случай военного положения. Помимо этого, на въезде в город военные организовали службу КПП по пропуску людей и транспорта, где госслужащие из местных советов отработали на практике задержание условных нарушителей законодательства о военном положении. Также интересными оказались учения с силами территориальной обороны на водозаборе "Северный". Здесь было организовано условное нападение на этот объект, которое было успешно отражено участниками сбора.



Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, агрессия
 
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