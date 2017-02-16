Пожар в Новой Зеландии: появились первые жертвы (видео)

16.02.2017 13:38

В результате масштабных пожаров в Новой Зеландии появились первые жертвы

Как передает Politeka со ссылкой на издание New Zealand Herald, на тушение пожаров, которые бушуют неподалеку от одного из крупнейших городов в стране Крайстчерч, тушат несколько сотен спасателей.

В результате пожара погиб пилот вертолета, который потерпел крушение днем ранее, пытаясь затушить огонь. Стало известно, что еще несколько человек находятся в больнице в результате вдыхания дыма и один человек – из-за травмы ноги.

Площадь пожара буквально за сутки увеличилась втрое — с 600 до 1800 гектаров.

«Много людей лишились домой из-за огня, большое количество жителей эвакуировано, есть пострадавшие в результате стихии», — заявил премьер-министр Билл Инглиш.

Источник: politeka.net