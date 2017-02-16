Восемь стран НАТО направят своих военных в многонациональную бригаду в Румынии

16.02.2017 18:15

Восемь стран-членов НАТО готовы направить своих военных для формирования новой многонациональной бригады в Румынии, которая обеспечит усиление сухопутного присутствия в Черноморском регионе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы укрепляем региональные позиции в воздухе и на земле на основе многонациональной бригады в Румынии. Восемь союзников обязались обеспечить бригаду персоналом. И пять союзников заинтересованы в предоставлении сухопутных и воздушных сил для тренировок и патрулирования воздушного пространства", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что несколько стран-членов НАТО имеют выход к Черному морю – это Турция, Болгария, Румыния. "У нас также есть там государства-партнеры – Украина и Грузия", - добавил он.

Ранее группа "ИС" сообщала, что Ляшко призвал США заключить прямой военный договор с Украиной.

Источник: sprotyv.info