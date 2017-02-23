Дисидент розповів, що планує зробити Путін з Донбасом

23.02.2017 17:56

Кремль не буде міняти «паспорти» «ЛНР-ДНР» на російські, а спробує створити на окупованому Донбасі український аналог Придністров'я.

Як повідомляє replyua.net, про це в інтерв’ю розповів російський журналіст і дисидент Федір Клименко.

Він, зокрема, нагадав, що спочатку Росія намагалася розколоти Україну за планом «великиої Новоросії», проте запалити регіони не вдалося. Після цього у Путіна зробили ставку на мінський процес, спробувавши впихнути окуповані території до складу України на російських умовах, але і ця затія обернулася крахом.

«У цій ситуації, коли робити було нічого, то довелося переходити до плану C, який полягав в тому, щоб створити на території «ДНР-ЛНР» щось на кшталт Придністров'я 2.0. Таким чином Кремль просто розраховує «заморозити» конфлікт на якийсь час і перекласти вирішення цієї проблеми з путінської адміністрації на якусь наступну», - сказав російський дисидент.

Раніше Захар Прилепін, якого призначили на посаду «заступника очільника батальйону» бойовиків самопроголошеної «ДНР» заявив, що метою визнання Росією так званих документів «Л/ДНР» є майбутня паспортизація населення окупованих районів Донбасу в якості своїх громадян.