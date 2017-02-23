Эксперт Пентагона рассказал, как Трамп будет «выбивать из Путина дурь»

23.02.2017 21:03

Полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор выразил убежденность в том, что 45-й президент Соединенных Штатов способен оказать сильное давление на Путина с позиции силы и прогнать армию РФ из Украины.



Президент США Дональд Трамп пообещал укрепить экономическое процветание своей страны, которое традиционно базируется на силе среднего класса, верховенстве закона и мира за границей, пишет Русский еврей.



И теперь ему приходится вступать в конфликт с Путиным из-за ключевых для национальной безопасности устоев в Европе.



“Как сказал Трамп в апреле 2016 года, настало время для новой американской стратегии”, – пишет на страницах The National Interest полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор.



Автор отмечает, что российский президент хочет установить контроль над Украиной. Если это случится, военная мощь России будет размещена непосредственно возле границы Польши, что даст ему возможность запугивать Запад.



“Вопрос в том, можно ли убедить Путина, что все это недостижимо для него? И ответ… – возможно”, – говорится в статье. Макгрерор указывает на то, что российский президент, скорее всего, понимает, что в Украине по меньшей мере 40 миллионов людей будут сопротивляться российской армии, если она пойдет на полномасштабное наступление. Более того, российская военная авантюра в Донбассе разозлила многих молодых украинцев, которые будут силой бороться против Москвы. В общем, Путин может не согласиться отказаться от своей кампании по восстановлению империалистического контроля над Украиной. Но у Дональда Трампа все же есть шансы убедить его забыть об этих амбициях. Все зависит от того, что Вашингтон предложит Москве.



По мнению автора, хорошим прецедентом, который заслуживает внимание, была Декларация о независимости Австрии от 1955 года. Во времена холодной войны этот документ позволил Австрии восстановить государственную независимость. А представители СССР, Великобритании, США и Франции согласились, что в обмен на восстановление австрийского суверенитета и политической независимости Австрия провозгласит безусловный нейтралитет. По такому же принципу автор предлагает создать своеобразную “Декларацию о независимости Украины”, которая бы не давала Киеву интегрироваться с НАТО и размещать на своей территории иностранные военные базы. Если Путин согласится с идеей внеблоковой, независимой Украины без иностранных военных баз, он сможет решить некоторые реальные стратегические риски.



Вашингтон и Москва вряд ли когда-нибудь станут друзьями. Но они могут быть партнерами с ограниченным доверием.



Этот концепт, по мнению автора, Дональд Трамп хорошо понимает. И если Америка во время его президентства решит создать новую стратегию, этот процесс должен базироваться на “оценке интересов, а не продолжением поражений прошлых подходов”.

Ранее издание Le Monde писало, что Украина мешает планам Трампа относительно дружбы с Россией. Американскому президенту не так-то просто пожертвовать ею ради перезагрузки отношений с Москвой, потому что она пользуется поддержкой многих деятелей в Вашингтоне, в Конгрессе, в политическом и военном истеблишменте. А также потому, что принести ее в жертву просто означало бы принести в жертву международное право.



Напомним, сенатор Мерфи заявлял, что Конгресс США и Трамп уничтожат Путина новыми санкциями за вмешательство России в американские выборы.

Источник: from-ua.com