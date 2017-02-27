Трамп розповів про зв’язки з Росією

27.02.2017 22:10

Глава Білого дому Дональд Трамп зробив визнання щодо своїх зв’язків з Росією

Як передає «РІА Новости», журналісти з так званого «президентського пулу» задали Трампу питання на тему його відношення до скандального призначенням «спеціальний прокурор у РФ».

На це питання Дональд Трамп заявив, що «не дзвонив у Росію десять років”.

Нагадаємо, невідомі чиновники з США повідомили виданню New York Times, що члени президентської кампанії Трампа нібито багато разів зв’язувалися з представниками російської розвідки напередодні президентських виборів в США.

У Кремлі, у свою чергу, відзначили, що подібні повідомлення не спираються на факти.

Источник: politeka.net