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Меркель сходила на допрос 8 марта
Канцлера Германии Ангелу Меркель 8 марта допросили в качестве свидетеля по делу о манипуляциях компании Volkswagen с показателями выбросов, пишет Корреспондент.
Во время допроса Ангела Меркель заявила, что впервые узнала о махинациях компании из средств массовой информации. После этого Меркель общалась с министром транспорта Александром Добриндтом о начале расследования скандала министерством.
"Я призвала его сделать все возможное, чтобы пролить свет на вещи, если они еще не известны", – отметила канцлер.
Напомним, что на автомобилях концерна установили программное обеспечение, которое позволяло манипулировать данными об автомобильных выбросах. Расследование Бундестага должно установить, насколько немецкое правительство было осведомлено относительно этих нарушений и какие меры принимало, чтобы их не допустить.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, 8 марта, допрос, Меркель
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