Российский суд: Имущество Roshen в Липецке останется под арестом до 13 июля

14.03.2017 17:00

Басманный суд Москвы продлил арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen, до 13 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Суд в декабре прошлого года наложил арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тысяч квадратных метров, в рамках уголовного дела о "похищении из бюджета России 180 млн рублей за счет незаконного возмещения НДС".

Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось. Стоимость недвижимости - почти 1,5 миллиарда рублей (более 682 млн грн по нынешнему курсу).

Напомним, в конце января было объявлено, что Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Прокуратура и Росприроднадзор обвиняли липецкую кондитерскую фабрику Roshen в "несоблюдении экологических требований". Как сообщалось на сайте прокуратуры Липецкой области, на территории фабрики нашли целый склад строительного мусора.

Ранее сообщалось, что корпорация Roshen в 2014-2016 годах получила более $72 млн дивидендов от работы ее Липецкой кондитерской фабрике. Также межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области отказалась от доначисления АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" более 70 млн рублей налога на прибыль и пеней за 2013 год.

Также российская "дочка" кондитерского концерна Roshen в Липецке в 2015 году выплатила дивиденды на сумму 2,251 млрд рублей (833 млн грн или почти $34 млн по нынешнему курсу).

Порошенко после вступления в должность президента Украины заявлял о намерении продать свои активы. Сообщалось также о его планах по передаче кондитерского концерна в траст инвестиционной компании Rothschild, ранее нанятой для поиска покупателей, а также о продаже Roshen менеджменту в рассрочку, если другие покупатели на него не найдутся.

Источник: from-ua.com