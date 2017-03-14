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Танками на «Майдан»: в столкновениях в столице Ливии применяют бронетехнику
В столице Ливии, Триполи, произошли новые столкновения между вооруженными формированиями с применением бронетехники, в том числе танков. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на местный новостной портал Afrigatenews.
По данным издания, прекратили работу все госучреждения, на неопределенное время закрыты школы. Пока известно о трех погибших.
Уличные бои в столичных кварталах Андалус и Гаргариш начались еще накануне. Поводом для беспорядков стали похищения с целью выкупа местных жителей и разбойные нападения со стороны лиц, лояльных главе самопровозглашенного правительства Халифе аль-Гвейлю. Им противостоят отряды, подчиняющиеся президентскому совету, который возглавляет премьер правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж.
Ранее американские и египетские военно-дипломатические источники сообщили, что Россия развернула на авиабазе в Египте на границе с Ливией ограниченный контингент из 22 военных и неизвестного количества беспилотников.
Источники агентства заявили, что "США заметили нечто, что, вероятно, может быть российскими войсками и беспилотниками" в районе базы Сиди-Баррани, расположенной в 100 км от границы Египта и Ливии.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отрицает присутствие российского спецназа в Египте.
Теги: Донбасс, Ливия, Майдан, бронетехника
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