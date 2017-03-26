Названы точки на карте мира, где Россия может организовать новые военные очаги

26.03.2017 21:24

Кремлю выгодно устраивать новые театры военных действий, чтобы привлечь Запад к обсуждению вопроса о снятии санкций с РФ. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказала вице-президент по глобальному анализу американской аналитической компании Stratfor Рева Гужон.

В качестве примера эксперт приводит Ливию, где Россия в скором времени может начать масштабную военную кампанию. "Балканы стали еще одной ареной, где выросла активность России. Конечно, Россия пытается играть роль вредителя в Черногории, чтобы помешать ее интеграции в НАТО", - говорит Гужон, обращая внимание на отношения РФ с Сербией. Туда Кремль увеличил военные поставки, что вызовет беспокойство у европейцев из-за необходимости усиления обороноспособности Косово.

"Если Россия хочет сдвинуться с мертвой точки в вопросе санкций, Украины, всех этих больших вопросов, она нуждается в новых театрах военных действий, чтобы привлечь внимание Запада. Поэтому я думаю, что Балканы — очень логичное место для России, чтобы вновь разжечь напряжение, когда европейцы меньше всего могут себе это позволить", - подчеркнула вице-президент Stratfor.

Кроме этого, эксперт указала на опасность обострения ситуации на Кавказе. В частности, речь идет о Нагорном Карабахе, где существует потенциал для военной эскалации.

"Думаю, цель России — действительно укрепить свое положение в этом конфликте и переговорах. Особенно, потому что Турцию уводят в сторону ее приоритеты в Сирии. Иран тоже занят другим. А Россия имеет пространство для расширения своего присутствия на Кавказе", - подытожила Гужон.