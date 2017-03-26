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Названы точки на карте мира, где Россия может организовать новые военные очаги
Кремлю выгодно устраивать новые театры военных действий, чтобы привлечь Запад к обсуждению вопроса о снятии санкций с РФ. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказала вице-президент по глобальному анализу американской аналитической компании Stratfor Рева Гужон.
В качестве примера эксперт приводит Ливию, где Россия в скором времени может начать масштабную военную кампанию. "Балканы стали еще одной ареной, где выросла активность России. Конечно, Россия пытается играть роль вредителя в Черногории, чтобы помешать ее интеграции в НАТО", - говорит Гужон, обращая внимание на отношения РФ с Сербией. Туда Кремль увеличил военные поставки, что вызовет беспокойство у европейцев из-за необходимости усиления обороноспособности Косово.
"Если Россия хочет сдвинуться с мертвой точки в вопросе санкций, Украины, всех этих больших вопросов, она нуждается в новых театрах военных действий, чтобы привлечь внимание Запада. Поэтому я думаю, что Балканы — очень логичное место для России, чтобы вновь разжечь напряжение, когда европейцы меньше всего могут себе это позволить", - подчеркнула вице-президент Stratfor.
Кроме этого, эксперт указала на опасность обострения ситуации на Кавказе. В частности, речь идет о Нагорном Карабахе, где существует потенциал для военной эскалации.
"Думаю, цель России — действительно укрепить свое положение в этом конфликте и переговорах. Особенно, потому что Турцию уводят в сторону ее приоритеты в Сирии. Иран тоже занят другим. А Россия имеет пространство для расширения своего присутствия на Кавказе", - подытожила Гужон.
Фото: www.3world-war.su
Теги: Россия, Донбасс, агрессия, Балка Хан-Тарама, страна, военные действия
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