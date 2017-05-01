Последние новости раздела
- Евросоюз поддерживает продление санкций против РФ15:45
- 25 стран НАТО соберутся на военные учения в Литве13:45
- Россия вернет Украине Крым и Донбасс, но есть условие - Андрей Илларионов12:50
- МИД Польши организовало в Брюсселе встречу "друзей Украины"11:45
- США заявили об ущербе от украинской промышленности11:27
- В Україні можуть почати друкувати гроші для Індонезії10:37
- В столице Йемена ввели чрезвычайное положение09:55
- США ВЖЕ ЗАЛУЧЕНІ ДО НОРМАНДСЬКОГО ФОРМАТУ – ПОРОШЕНКО09:05
- "Перезавантаження неможливе" - Тіллерсон про стосунки з Росією07:54
- Липецька фабрика насправді не закрилась – ЗМІ07:17
Две медали легендарного бегуна Джесси Оуэнса выставят на аукционе
01.05.2017 20:10
Две золотые медали американского бегуна Джесси Оуэнса с Игр-1936 будут выставлены на аукционе.
Всего Оуэнс завоевал четыре золотые награды в Берлине-1936. Одна была продана в 2013 году за 1,5 миллиона долларов. О местонахождении остальных наград было ничего неизвестно.
Выяснилось, что медали принадлежали Гарри Бэйли – владельцу отеля, в котором когда-то останавливался Оуэнс. Спортсмен заплатил медалями за проживание.
Два "золота" из трех будут выставлены на аукционе в августе 2017 года.
Источник: http://sport.segodnya.ua
Теги: Донбасс, спорт, Олимпийские игры, аукцион, медаль
Читайте также:
- Олимпиада-2012. Новые украинские медали - в сильных женских руках!
- Первое мужское "золото" принес богатырь из Зугрэса
- Олимпиада - 2012. Над сборной Украины в Лондоне прошел "медальный дождь"
- "Заря"-"Шахтер": матч будет судить киевлянин
- "Перлы" от Блохина о Евро-2012. "Давайте уже кого-нибудь с бубном пригласим на "Донбасс-Арену"
- Как Усик поставил на колени Ромеро (ВИДЕО ВСЕГО БОЯ)
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- «Мертвые души» Плотницкого: в «ЛНР» пополняют ряды11:55
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ11:15
- Боевики расстреливали украинский опорный пункт под Станицей Луганской из пулемета – штаб АТО10:55
- Принудительной эвакуации из "серой" зоны не будет – Порошенко09:41
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе21:30
- В Славянске открыли Аллею Семьи19:30
- У ПРИФРОНТОВОМУ БЕРЕЗОВОМУ ЗАТРИМАЛИ РОЗВІДНИЦЮ БОЙОВИКІВ19:10
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу18:50
- Евросоюз поддерживает продление санкций против РФ15:45
- В Украине нашли дешевую замену российскому газу 15:30
- Первая леди Украины получила работу на телеканале "Украина" (ВИДЕО)15:25
- Голозадого пранкера Седюка выпустили под личные обязательства15:15
- Организаторы Евровидения прокомментировали инцидент с Седюком15:05
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Под закрытую Раду сбежались «страусы» (фото)14:48
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- Низких цен не будет: эксперты предупредили о подорожании клубники14:20
- Страшные находки в карьерах Украины14:00
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
- 12 МАЯ – ПРАЗДНИК ДЕВЯТИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: ПРИМЕТЫ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ.13:15
- Как стать спокойным человеком09:30
- Для вашего же блага: чего нельзя делать в день рождения08:45
- Для вашего же блага: чего нельзя делать в день рождения
- Дипломат рассказал, как на самом деле Трамп обманул весь мир, прикрывшись встречей с Климкиным
- Трамп сделал важное заявление об отношениях Украины и России после встреч с Климкиным и Лавровым
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе
- Продюсер Джамалы рассказал о печальной судьбе гонорара певицы
- Скандальная футболка «Russia»: как Порошенко оправдал сына
- Украинцев ожидают новые пенсии
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу
- Расценки Мариуполя: справка переселенца – 500 грн, проверка переселенца – 700 грн.
- 12 мифов о вредных продуктов, в которые пора перестать верить!