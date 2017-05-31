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В Таиланде дикие слоны нападают на грузовики, перевозящие фрукты
В Таиланде в последнее время участились случаи нападения диких слонов на грузовики, перевозящие фрукты. В основном это происходит в районе Хуа Хин в провинции Прачуапкхирикхан в центральной части страны, сообщает Nation.
Об одном таком случае рассказал распространитель ананасов Суван Каевпонтранг, который несколько дней назад вез на грузовике груз ананасов на завод. На дороге в джунглях ему повстречался большой слон, который преградил грузовику путь. После этого слон хоботом стал таскать из кузова ананасы и есть их.
При этом слон снес боковое зеркало грузовика и повредил его окраску. Водитель не мог никому позвонить, так как в этом месте отсутствовала сотовая связь. Лишь через сорок пять минут проезжавшие мимо сотрудники полиции смогли уведомить о случившемся служащих местного национального парка, которые и отогнали животное.
По словам водителя, похожие случаи происходят в этом районе постоянно, причем как днем, так и ночью.
Теги: Донбасс, Таиланд, грузовик, фрукты, слон, нападение
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