Аномальной жара в Болгарии убила пять человек

03.07.2017 12:20

Из-за аномальной жары а в столице Болгарии – Софии – умерли пять человек, по всей стране сотни людей теряли сознание, сообщает Телеканал новостей «24».

В субботу температура в Софии достигла +44°C, в воскресенье +38 °C.

Пресс-секретарь экстренных служб болгарской столицы Кати Сунгарска добавила, что до полудня субботы экстренные службы города оказали помощь примерно 200 людям, которые вследствие жары плохо себя чувствовали.