Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Аномальной жара в Болгарии убила пять человек

03.07.2017 12:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Аномальной жара в Болгарии убила пять человек

Из-за аномальной жары а в столице Болгарии – Софии – умерли пять человек, по всей стране сотни людей теряли сознание, сообщает Телеканал новостей «24».
В субботу температура в Софии достигла +44°C, в воскресенье +38 °C.
Пресс-секретарь экстренных служб болгарской столицы Кати Сунгарска добавила, что до полудня субботы экстренные службы города оказали помощь примерно 200 людям, которые вследствие жары плохо себя чувствовали.



Теги: Болгария, аномалия, жара
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх