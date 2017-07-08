У Конгресі США пропонують запровадження нових санкцій проти РФ

08.07.2017 16:11

Нові обмежувальні заходи щодо Росії пропонують запровадити за порушення договору про контроль над озброєннями. Своїми агресивними діями Росії підриває стабільність у світі, переконаний конгресмен Ед Ройс.Американські конгресмени пропонують удатися до нових обмежувальних заходів проти Російської Федерації. Відповідну ініціативу вніс на розгляд Конгресу США голова комітету з закордонних справ Палати представників Ед Ройс. Як повідомляє в суботу, 8 липня, агентство Reuters, конгресмен пропонує поправку до Закону про національну безпеку на 2018 рік.

Він зокрема звинувачує Росію в порушенні договору про контроль над озброєннями, що, на думку Ройса, становить загрозу глобальній стабільності. Запропонована конгресменом поправка стосується підписаного ще Радянським Союзом зі США договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року, який, на його думку, Москва порушує. Під дію цієї угоди підпадають ракети дальністю від 500 до 5,5 тисяч кілометрів.

"Загроза національним інтересам США"

У заяві Ройса серед іншого зазначається, що порушення Росією умов договору становить "серйозну загрозу національним інтересам США". На його думку, це також "ще один приклад того, як російська агресія підриває глобальну стабільність", - цитує Ройса інформагенція Reuters.

У лютому 2017 року Пентагон звинуватив Росію в тому, що вона з порушенням угоди таємно розмістила нові крилаті ракети SSC-8 наземного базування. Цей тип зброї РФ розробляла і випробовувала впродовж кількох останніх років попри протести з боку Вашингтона. Натомість Росія звинувачення в порушенні угоди про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності категорично відкидає й висуває Сполученим Штатам зустрічні претензії щодо невиконання ними договору.

Источник: obozrevatel.com