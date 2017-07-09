Создан автомобиль, работающий на виски

09.07.2017 22:46

Шотландия считается родиной виски, поэтому может стать «электростанцией» для аппаратов на основе альтернативных источников.

Автомобиль компании Celtic Renewables, работающий на виски, впервые прошел тест-драйв, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Hyser

Двигатель транспортного средства использует для работы отходы производства спиртного напитка. Автомобиль заправляется драффом и дрожжевой жидкостью, которая осталась после ферментации. Ежегодно в Шотландии производится порядка 750 тонн этого продукта, поэтому и было решено заняться эффективной переработкой.

Двигатель создали ученые Эдинбургского университета. Он работает на биоэтаноле, разработанном в качестве аналога дизельного и бензинового топлива.

Как отметил президент Celtic Renewables Мартин Тангни,отходы производства виски крайне важны. “Мы разработали процесс объединения жидкости с твердым веществом, чтобы сделать химикат, называемый биобутанолом. Это прямая замена бензина. Впервые в истории автомобиль управляется биотопливом, полученным из отходов производства виски. Уместно сделать этот исторический тест-драйв в Шотландии, которая славится не только своим всемирно известным виски, но и станет электростанцией для возобновляемых источников энергии”.

Компания получила государственный грант в размере 9 млн фунтов стерлингов (почти 304 млн гривен) для того, чтобы создать завод в Грендемуте. Его введут в эксплуатацию в 2019 году.

Читайте также: Создан автомобиль работающий на муравьиной кислоте

Ожидается, что со временем отрасль может заинтересовать также производителей из Японии, США и Индии.

Источник: hronika.info