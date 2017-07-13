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Историческое голосование: еще одна страна легализовала однополые браки
Парламент Мальты поддержал полную легализацию в стране однополых браков. За соответствующий законопроект 12 июля проголосовали 66 депутатов, против выступил всего один, сообщает телеканал TVM, передает Гордон.
"Это историческое голосование. Оно показывает, что наш демократический строй и общество взрослеют. Это общество, в котором все равны", – сказал премьер-министр Джозеф Маскат, который сделал легализацию однополых браков ключевым аспектом своей предвыборной программы.
Новый закон убирает из гражданского кодекса такие слова, как "муж", "жена", "мать" и "отец", заменяя их гендерно нейтральными – "супруг" и "родитель".
По словам Маската, это необходимо было сделать для избежания "категоризации членов общества". При этом он отверг упреки в том, что подобные изменения якобы положат конец празднованию "Дня матери" и "Дня отца".
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Мальта, гомосексуализм, легализация, однополые браки
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