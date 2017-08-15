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"Я никому не нужна, и сейчас мне очень плохо", - в России в полной нищете и одиночестве доживает свои дни парализованная звезда "Любовь и голуби" Нина Дорошина
В минувшую субботу, 12 августа, актрисе вызвали скорую. Одинокой женщине сделали обезболивающий укол и уехали. Несколько лет назад Нина Дорошина перенесла инфаркт, после этого ее состояние только ухудшается. Знаменитость ведет скромный образ жизни, часто голодает и благодарит соседей, которые ее иногда спасают и не дают умереть в нищете и забвении, передает "Диалог.UA".
Звезда "Любовь и голуби" имеет брата, но мужчина тоже тяжело болен, поэтому родственники живут каждый сам по себе.
Актриса в интервью российским СМИ призналась, что сейчас переживает самый худший период в своей жизни, который можно охарактеризовать: мне очень тяжело.
Дорошина говорит с трудом и практически не встает с кровати. У нее атрофированы мышцы ног. "Страшно мучает астма, радикулит, постоянно болит сердце. Я еще год назад надевала каблуки, а теперь все очень плохо. Я одна совсем. Брат тяжело болен, я никому не нужна. Спасибо соседям, они иногда покупают мне лекарства и продукты, низкий им поклон. Но сейчас многие в отпусках, и мне тяжело", - призналась знаменитая актриса.
Теги: Россия, Донбасс, болезнь, СМИ, актриса, нищета, интервью, голод
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