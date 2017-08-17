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Скоро появится смартфон с самовосстанавливающимся стеклом
Motorola получила патент на смартфон с самовосстанавливающимся стеклом.
Смартфон будет покрыт полимерным материалом, обладающим "памятью формы", сообщает LIGA.net со ссылкой на SlashGear.
Стекловидный полимер позволит смартфону самостоятельно выявлять повреждения на экране и их характер. Пользователю достаточно будет согласиться восстановить экран и какое-то время не пользоваться телефоном.
Тепловые элементы в смартфоне позволят "умному стеклу" в случае трещины или деформации расплавится и восстановить первоначальную форму.
Тем не менее, в компании предупреждают, что новая технология не сможет исправить абсолютно все поломки. Если "умное стекло" получит очень серьезные повреждения или от него отколется значительный кусок, телефон не сможет полностью вернуться к первоначальному виду.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, технология, смартфон, стекло
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