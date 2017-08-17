Скоро появится смартфон с самовосстанавливающимся стеклом

17.08.2017 17:40

Motorola получила патент на смартфон с самовосстанавливающимся стеклом.

Смартфон будет покрыт полимерным материалом, обладающим "памятью формы", сообщает LIGA.net со ссылкой на SlashGear.

Стекловидный полимер позволит смартфону самостоятельно выявлять повреждения на экране и их характер. Пользователю достаточно будет согласиться восстановить экран и какое-то время не пользоваться телефоном.

Тепловые элементы в смартфоне позволят "умному стеклу" в случае трещины или деформации расплавится и восстановить первоначальную форму.

Тем не менее, в компании предупреждают, что новая технология не сможет исправить абсолютно все поломки. Если "умное стекло" получит очень серьезные повреждения или от него отколется значительный кусок, телефон не сможет полностью вернуться к первоначальному виду.

Источник: http://from-ua.com