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Борьба с коррупцией: в Китае казнили 10000 чиновников. ВИДЕО
Расстреляны за коррупцию
Недавно в Китае за получение взятки арестован мэр города Шэньчжэнь. Ему теперь грозит смертная казнь по обвинению в коррупции.
По китайскому телевидению время от времени демонстрируют публичные расстрелы чиновников. Взятка или хищение на сумму более миллиона долларов - высшая мера наказания.
В эти дни темой разговоров в Поднебесной стали недавно опубликованные цифры. С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.
Сейчас в Китае много говорят о расстреле вице-мэра Пекина Лю Чжихуа. Он семь лет возглавлял управление китайской "Силиконовой долиной" - наукоградом Чжунгуанцунь в северо-западном университетском предместье Пекина.
И сумел использовать для своей личной выгоды стратегический поворот китайского руководства к созданию инновационной экономики.
Кроме того, предприимчивый вице-мэр сумел крупно нажиться на прошлогодней пекинской Олимпиаде.
Сделав свою любовницу хозяйкой одной из строительных компаний, он давал ей выгодные подряды на возведение олимпийских объектов и к тому же брал взятки за отвод земельных участков.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Китай, коррупция, казнь, расстрел, чиновники
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