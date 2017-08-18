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Борьба с коррупцией: в Китае казнили 10000 чиновников. ВИДЕО

18.08.2017 08:32
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Борьба с коррупцией: в Китае казнили 10000 чиновников. ВИДЕО

Расстреляны за коррупцию

Недавно в Китае за получение взятки арестован мэр города Шэньчжэнь. Ему теперь грозит смертная казнь по обвинению в коррупции.

По китайскому телевидению время от времени демонстрируют публичные расстрелы чиновников. Взятка или хищение на сумму более миллиона долларов - высшая мера наказания.

В эти дни темой разговоров в Поднебесной стали недавно опубликованные цифры. С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.

Сейчас в Китае много говорят о расстреле вице-мэра Пекина Лю Чжихуа. Он семь лет возглавлял управление китайской "Силиконовой долиной" - наукоградом Чжунгуанцунь в северо-западном университетском предместье Пекина.

И сумел использовать для своей личной выгоды стратегический поворот китайского руководства к созданию инновационной экономики.

Кроме того, предприимчивый вице-мэр сумел крупно нажиться на прошлогодней пекинской Олимпиаде.

Сделав свою любовницу хозяйкой одной из строительных компаний, он давал ей выгодные подряды на возведение олимпийских объектов и к тому же брал взятки за отвод земельных участков.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Китай, коррупция, казнь, расстрел, чиновники
 
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