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Мусульмане массово бегут из Мьянмы
Около 73 тысяч представителей народности рохинджа, мусульман по вере, бежали от насилия на западе Мьянмы в соседнюю Бангладеш. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Радио Свобода.
Как заявила пресс-секретарь управления Вивиян Тан, к бегству их вынудила новая вспышка насилия, начавшаяся в штате Ракхайн на западе Мьянмы больше недели назад, 25 августа.
По данным военных Мьянмы, в столкновениях последних дней погибли почти 400 человек, большинство из них - боевики-рохинджа.
Беженцы заявляют, что силовики Мьянмы и толпы населения других этнических групп (по вере они в основном буддисты) нападали на гражданских мусульман, жгли их дома и изгоняли из штата Ракхайн.
Напомним, 1 сентября мусульмане всего мира отмечали праздник Курбан-Байрам (день жертвоприношения) и убивали баранов.
Источник: https://strana.ua
Теги: Донбасс, Бангладеш, Мьянма, мусульмане
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