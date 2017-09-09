Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В ЕГИПТЕ АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ ГРОБНИЦУ ВОЗРАСТОМ 3,5 ТЫС. ЛЕТ

09.09.2017 18:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ЕГИПТЕ АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ ГРОБНИЦУ ВОЗРАСТОМ 3,5 ТЫС. ЛЕТ

В Египте археологи обнаружили гробницу, принадлежащую, как предполагается, ювелиру фараонов, который жил более 3500 лет тому назад.

Соответствующее заявление власти страны обнародовали в субботу, 9 сентября, сообщает Associated Pressсо ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

Гробница была обнаружена на западном берегу Нила в районе Луксора, в месте погребения представителей знати.

В гробнице археологи нашли саркофаги с мумиями, погребальную маску, керамику, статуэтки и другие артефакты.

Также была обнаружена статуя ювелира и его жены.

Внутри гробницы было обнаружено помещение с мумиями египтян, проживавших позднее, чем хозяин гробницы - в период XXI (примерно XI - X века до н.э.) и XXII (примерно X - VIII вв. до н.э.) династий.

Ученые уверены, что это открытие позволит расширить знания об эпохе Древнего Египта, а также позволит в ближайшее время сделать другие интересные открытия.



Теги: Донбасс, Египет, археология, гробница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх