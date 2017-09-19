- "Россия показывает, что готова! Нам надо готовиться к тому, что это будет самая сложная ситуация, которая была в украинской истории", - эксперт рассказал, зачем РФ на самом деле устроила "Запад - 2017"21:24
- В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди18:39
- Американское оружие в помощь Украине: Порошенко развенчал три мифа об ответных мерах Кремля17:12
- Расстрел зрителей боевыми вертолетами Ка-52 на полигоне “Запад - 2017” мог быть “репетицией” покушения на Путина - соцсети. ВИДЕО16:31
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее15:49
- Власти КНДР создают сверхмощную атомную подлодку: стала известна сенсационная роль России в тайном проекте Ким Чен Ына - Sekai Nippo13:09
- На учениях "Запад-2017" российский вертолет нанес ракетный удар по гражданским. ВИДЕО12:51
- Куриные яйца подорожают до 26 гривен за десяток11:32
- Украина потратит почти 100 миллионов гривен на создание международного имиджа10:51
- Сбылся самый страшный кошмар России: США предоставят Украине $0,5 млрд помощи, средства противовоздушной обороны и корабли - Порошенко10:12
Экономические успехи "сверхдержавы": российский Центробанк впервые с 1999 года начал работать в убыток
Несмотря на бахвальство Кремля, экономика России продолжает стремительно катиться в пропасть. Впервые за последние 18 лет российский Центральный банк остался без прибыли. Такое положение вещей продлится по меньшей мере 3 ближайших года. Об этом сообщает "Диалог.ua".
За последний год доход Банка России рухнул почти в 3 раза: со 112,5 миллиардов рублей до 43,7 миллиардов рублей. А в следующие годы вообще никакой прибыли не предвидится. Российские власти официально признали банкротство главной финансовой структуры страны, не предусмотрев получение никаких поступлений в федеральный бюджет от нее на 2018 – 2020 годы.
Примечательно, что в последний раз такая сложная ситуация была в "лихих 90-х". Начиная с 1999 года Банк России стабильно приносил доход, отдавая в бюджет 90% прибыли. Однако "феерическая" внутренняя и внешняя политика Кремля принесла свои плоды.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, банкротство, бюджет, центробанк, прибыль
- Парламент изменил бюджет, вспомнил о переселенцах и взялся за пенсионеров
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”
- Понад 200 мільйонів гривень отримали з бюджету парламентські партії на півроку діяльності – #Точно
- Аферы Путина добили Россию: из-за нехватки денег в регионах начались массовые смерти
- Официально! США наносят фантастический удар по России и отправляют Москву в нокаут: Украина получит летальное оружие и 500 млн долларов помощи
- Димитровские дороги обошлись городу в десять миллионов
- Население сокращается: в Донецкой области смертность превысила рождаемость21:49
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"20:05
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"19:34
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 80016:51
- Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды16:09
- Экономические успехи "сверхдержавы": российский Центробанк впервые с 1999 года начал работать в убыток22:21
- Население сокращается: в Донецкой области смертность превысила рождаемость21:49
- "Россия показывает, что готова! Нам надо готовиться к тому, что это будет самая сложная ситуация, которая была в украинской истории", - эксперт рассказал, зачем РФ на самом деле устроила "Запад - 2017"21:24
- Небоженко: Российский бюджет уже не может тянуть обеспечение “ЛНР” и “ДНР”21:02
- В оккупированных районах Донбасса боевики начали «активный вылов» дезертиров20:36
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"20:05
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"19:34
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ19:11
- В России рассказали, сколько у Путина двойников и кто эти люди18:39
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Пять продуктов, которые стоит навсегда исключить из рациона14:51
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Чем вредна халва
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть