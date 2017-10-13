В здании Совета ЕС около 20 человек отравились токсичными испарениями

13.10.2017 16:45

В здании Совета Евросоюза в Брюсселе от 15 до 20 человек отравились токсичными испарениями, передает УНН со ссылкой на RTL.

Инцидент произошел в пятницу утром в здании "Justus Lipsius", где находится Европейский Совет в Брюсселе.

"На кухне было плохое сочетание продуктов, что вызывало токсические испарения. Было от 15 до 20 человек, отравившихся", - сказал Пьер Мейс, пресс-секретарь отдела пожарной охраны в Брюсселе.

Полицейские Брюссель также добавили, что пять человек были доставлены в больницу.

В результате инцидента был задействованием план чрезвычайной ситуации. На месте находятся несколько команд службы по чрезвычайным ситуациям, а также несколько карет скорой помощи.

"Но ситуация сейчас находится под контролем", - сообщил Пьер Мейс.

Как сообщалось ранее, в ЕС приняли постановление о создании Европрокуратуры.

Источник: https://from-ua.com