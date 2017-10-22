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У Китаї створять підвісну залізницю
Китай планує побудувати комерційні підвісні залізничні лінії з використанням потягів на літієвих батареях, які дозволять вирішити проблеми заторів і забруднення в мальовничих районах, повідомляє Синьхуа.
Як уточнив член Академії наук Китаю Чжай Ваньмін, в провінції Гуйчжоу (Південно-Західний Китай) завершується будівництво надземної монорельсової лінії більше 10 кілометрів завдовжки для потягів на літієвих батареях.
Інша подібна лінія в місті Ченду - адміністративному центрі провінції Сичуань (Південно-Західний Китай), також перебуває у процесі планування, додав він.
Минулоріч потяг на літієвих батареях зі швидкістю 60 км/год успішно курсував на 1,4-кілометрової пробнійї монорельсовій лінії, розробленої науковою командою Чжай Ваньміна. Загальний пробіг складу загалом налічує 10 тис. кілометрів.
Витрати на будівництво підвісних залізниць становлять менше однієї п'ятої від таких самих на будівництво метрополітену. Крім того, такі дороги не забруднюють навколишнього середовища і не впливають на наземні об'єкти, повідомив Чжай Ваньмін.
гарний транспортний засіб для відвідувачів e мальовничих районах, зауважив Чжай Ваньмін.
Наразі деякі міста Китаю, включаючи Ханьчен (пров. Shaanxi, Північно-Західний Китай), планують зведення надземних монорейкових ліній.
Источник: day.kyiv.ua
Теги: Донбасс, Китай, поезд, железная дорога
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