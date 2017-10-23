Покойного Бенни Хилла обвинили в домогательствах

23.10.2017 08:30

Шоу возглавляло рейтинги на протяжении десяти лет

Панк-звезда 1980-х, певица и актриса Хэйзел О’Коннор в интервью Daily Mirror заявила, что знаменитый комик Бенни Хилл предлагал ей работу взамен на сексуальные услуги, – передает Корреспондент.net.

Когда ей был 21 год, О’Коннор пришла пробоваться на роль одной из "девушек Бенни Хилла" для его популярного шоу. Как только она вошла в его квартиру, комик начал демонстрировать ей фото ее потенциальных коллег.

"Он все показывал мне фотографии этих сексуальных женщин и все говорил, что "они о нем заботятся". А затем он сказал мне: "Хм, мне нужно знать, а ты обо мне позаботишься?" и попытался меня поцеловать", – рассказала певица.

Коннор добавила, что ей стало так противно, что она оттолкнула его и ушла. "Я знаю, что он имел в виду под этим "позаботишься" – секс. Это до сих пор выводит меня из себя", – призналась певица.

Альфред Хоторн "Бенни" Хилл – один из самых известных английских комиков прошлого века. В 1955 году он запустил юмористическую программу "Шоу Бенни Хилла", в которой выступал как актер, режиссер и композитор. Многие выпуски представляли собой пародии на знаменитостей, фильмы, сериалы, а также содержали элементы политической сатиры.

Шоу возглавляло рейтинги на протяжении десяти лет. В 1991 году программу закрыли, а через год комик скончался.

После того как ряд голливудских знаменитостей рассказали о домогательствах влиятельного продюсера Харви Вайнштейна, женщины по всему миру начали признаваться в том, что также подверглись приставаниям и насилию.

Недавно в Голливуде разгорелся скандал – многие актрисы обвинили Вайнштейна в домогательствах. В частности, с обвинениями в адрес продюсера выступили Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Азия Ардженто, Мира Сорвино и другие актрисы.

Источник: https://www.segodnya.ua



