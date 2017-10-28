Лидеру Каталонии пригрозили тюрьмой в случае отказа уйти с поста

28.10.2017 17:50

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон может получить тюремный срок, если он откажется уйти со своего поста. Об этом сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Издание отмечает, что, согласно испанскому законодательству, за незаконное исполнение полномочий предусматривается тюремное заключение на срок от одного до трех лет. Это может коснуться не только Пучдемона, но и отправленных в отставку членов правительства и парламента. В издании сообщили, что всего были уволены 141 человек.

Пучдемон должен будет сложить свои полномочия после того, как постановление о его отставке будет опубликовано в Официальном правительственном вестнике. С этого момента он и другие чиновники перестают получать зарплату.

Напомним, 27 октября, Каталония провозгласила независимость. Однако вскоре испанский сенат приостановил автономию Каталонии и отправил местное правительство в отставку.

Сегодня стало известно, что правительство Испании уволило руководителя каталонской полиции, а главой Каталонии назначили заместителя премьер-министра Испании.

Источник: 112.ua