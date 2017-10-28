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Лидеру Каталонии пригрозили тюрьмой в случае отказа уйти с поста
Лидер Каталонии Карлес Пучдемон может получить тюремный срок, если он откажется уйти со своего поста. Об этом сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники в испанском правительстве.
Издание отмечает, что, согласно испанскому законодательству, за незаконное исполнение полномочий предусматривается тюремное заключение на срок от одного до трех лет. Это может коснуться не только Пучдемона, но и отправленных в отставку членов правительства и парламента. В издании сообщили, что всего были уволены 141 человек.
Пучдемон должен будет сложить свои полномочия после того, как постановление о его отставке будет опубликовано в Официальном правительственном вестнике. С этого момента он и другие чиновники перестают получать зарплату.
Напомним, 27 октября, Каталония провозгласила независимость. Однако вскоре испанский сенат приостановил автономию Каталонии и отправил местное правительство в отставку.
Сегодня стало известно, что правительство Испании уволило руководителя каталонской полиции, а главой Каталонии назначили заместителя премьер-министра Испании.
Источник: 112.ua
Теги: Донбасс, суд, тюрьма, Каталония
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