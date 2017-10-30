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В Таиланде похоронили короля, скончавшегося год назад

30.10.2017 14:30
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В Таиланде похоронили короля, скончавшегося год назад

В Бангкоке в воскресенье, 29 октября, прошел заключительный этап церемонии похорон короля Таиланда Пхумипона Адульядета. Этот этап длился пять дней.

После процедуры кремации урны с его прахом захоронили в усыпальнице правящей в стране династии Чакри, а также еще в двух буддийских королевских храмах, передает ЗН.

Таким образом, в Таиланде завершен годичный траур по королю, который умер в октябре 2016 года и граждане Таиланда, которые скорбели по монарху, смогут сменить черные одежды на костюмы нейтральных тонов - синие и коричневые, пишет Русская служба Би-би-си.

Пхумипон Адульядет находился на троне в период модернизации Таиланда и считался гарантом стабильности в стране, не раз за время его правления пережившей военные перевороты.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Таиланд, король, похороны
 
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