В Таиланде создателю финансовой пирамиды дали 6,5 тысяч лет тюрьмы

30.12.2017 22:03

Мошенник выманил 160 миллионов у более чем 40 тысяч людей. Суд Таиланда приговорил местного жителя 34-летнего Пудита Киттитрадилока к 13 725 годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды.

Как сообщает ВВС, аферисту удалось вовлечь в пирамиду около 40 тысяч человек, и собрал с них более 160 миллионов долларов.

Суд признал афериста виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве.

В ходе следствия выяснилось, что Киттитрадилок проводил семинары и советовал инвестировать в компании по продаже подержанных машин, косметики и прочих товаров, обещая вкладчикам сверхприбыли и бонусы за привлечение новых участников.

Мошенник был задержан в августе, и ему отказали в праве выйти под залог.

Интересно, что, учитывая чистосердечное признание, суд сократил аферисту тюремный срок в два раза – до 6637 лет и шести месяцев.

В то же время, Киттитрадилок проведет за решеткой не более 20 лет, поскольку максимальное наказание по каждому из двух преступлений, которые он совершил, предусматривает 10 лет тюрьмы.

В то же время, суд обязал две компании Киттитрадилока оплатить штрафы на общую сумму 40 млн долларов.