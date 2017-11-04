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"Зарубились" РФ и Канада
Россия ответила зеркально на новые санкции Канады, запретив въезд в страну десяткам канадцев.
"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений", - говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений", — добавила она.
Напомним, что 19 октября в Канаде официально вступил в силу закон о санкциях против иностранных чиновников, допустивших нарушения прав человека или замешанных в коррупции, именуемый также "законом Сергея Магнитского". Под удар попал ряд российких чиновников.
5 октября нижняя палата парламента Канады приняла свой аналог "акта Магнитского" против граждан РФ.
Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать.
Теги: Россия, Канада, мир, санкции
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- "Зарубились" РФ и Канада 09:57
- Приморское направлении: под ударом – три населенных пункта09:39
- В "ЛНР" будут праздновать "бригадную годовщину"09:35
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