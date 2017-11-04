"Зарубились" РФ и Канада

04.11.2017 09:57

Россия ответила зеркально на новые санкции Канады, запретив въезд в страну десяткам канадцев.



"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений", - говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.



"Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений", — добавила она.



Напомним, что 19 октября в Канаде официально вступил в силу закон о санкциях против иностранных чиновников, допустивших нарушения прав человека или замешанных в коррупции, именуемый также "законом Сергея Магнитского". Под удар попал ряд российких чиновников.



5 октября нижняя палата парламента Канады приняла свой аналог "акта Магнитского" против граждан РФ.



Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать.