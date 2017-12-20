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Основатель bitcoin.com оперативно избавился от всех своих биткоинов
Биткоин, хоть и кажется перспективным, никогда не станет полноценной торговой валютой, считает соучредитель площадки Bitcoin.com Эмиль Ольденбург. Об этом пишет Business Insider.
Ольденбург продал все свои биткоины и считает, что другие будут делать то же самое, когда они поймут, насколько неустойчивым является этот рынок, передает ЭП.
"Могу сказать, что вложения в биткоины - наиболее экстремальные инвестиции, которые вы только можете сделать. Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта", - заявил Ольденбург.
Главным из недостатков шведский эксперт называет высокие комиссии, а также снижение скорости переводов.
По словам Ольденбурга, пропускная способность сети ограничена "размером блока" - памяти, которая хранит записи транзакций, что делает эту криптовалюту неликвидной, а вложения в нее слишком рискованными.
Ольденбург считает, что больше перспектив, чем биткоин, имеет другая криптовалюта - Bitcoin Cash, который сейчас активно продвигается компанией bitcoin.com.
Как пишет издание, комиссия за транзакции в биткоины удваивается примерно четыре раза в год. Но для подтверждения одной только операции требуется около 4,5 часа.
Компания bitcoin.com руководит одним из крупнейших сайтов о биткоине, предоставляя инструменты для инвестиций в эту криптовалюта.
На ресурсах предприятия зарегистрировано более полумиллиона криптовалютных кошельков.
Как сообщалось, в конце прошлой недели курс биткоина перевалил за отметку 20 тыс долларов, затем несколько уменьшился.
За 2017 год курс биткоина вырос в 20 раз.
Как сообщалось, Евросоюз введет новую, усиленную систему правил обращения на рынке криптовалют и онлайн-платежей из-за риска отмывания средств и финансирования терроризма.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, валюта, биткоин
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