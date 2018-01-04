В Дубае съели cамую большую банку черной икры в мире

04.01.2018 13:10

Самую большую в мире банку чёрной икры съели гости новогоднего гала-ужина в Дубае, сообщает сайт Известия.

Знаменитый курорт Atlantis, The Palm установил новый рекорд Гиннеса, выставив угощение весом в 50 кг.

Банка икры была выполнена в форме бриллианта и названа в честь мифической жены морского бога Посейдона – Клейто.

В мероприятии приняли участие более 5 тыс. гостей, которые ели икру специально изготовленными перламутровыми ложками.