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В США задались вопросом, что будет, если Россия повредит интернет-кабели в океане
После повышенной активности российских подводных лодок в районе пролегания интернет-кабелей, которые обслуживают практически всю трансокеаническую цифровую коммуникацию, американское издание Wired обнародовало материал, в котором задается вопросом, что будет, если Россия повредиткабели в океане.
По мнению американских и британских чиновников ВМС, если Россия повредит кабели, влияние может быть разрушительным. Поэтому НАТО планирует возобновить командные посты для мониторинга деятельности России, связанной с кабелями на севере Атлантического океана. Ранее такие посты функционировали во время "холодной войны".
Тем не менее, как пишет издание, возможные последствия повреждения кабелей могут и не быть катастрофическими. Если происходит повреждение кабеля, пользователи развитых стран этого могут и не заметить, поскольку связь автоматически переносится на другие системы.
Даже если пострадают все кабели в Атлантическом океане, нагрузка будет перенесена на кабели в Тихом океане.
Отдельные кабели повреждаются практически через день. И такие повреждения не являются умышленными, поскольку вызваны подводными землетрясениями, оползнями пород, якорями судов.
При этом бывают и умышленные повреждения, как в 2007 году, когда у побережья Вьетнама рыбаки вытащили 27 миль оптоволоконного кабеля, нарушив его работу на несколько месяцев. При этом связь не прекратилась полностью, ведь у страны более одного интернет-кабеля.
Старший аналитик Telegeography Джонатан Гьембо считает, что отключение подводных кабелей повредит россиянам больше чем американцам.
Профессор нью-йоркского университета Николь Старосельский отмечает, что наибольший риск для интернета составляют "узкие места", например через Малаккский пролив в Красном море. По его данным, если повредить подводные кабели у Египта, то это приведет к отключению трети интернета в стране.
Как сообщала "Страна", в НАТО засекли российские подлодки возле кабелей, которые обеспечивают интернетом США и Европу.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, Интернет, НАТО, кабель, океан
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