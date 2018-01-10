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Мощное землетрясение зафиксировали в Карибском море: Мексике и другим странам грозит цунами

10.01.2018 11:38
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Мощное землетрясение зафиксировали в Карибском море: Мексике и другим странам грозит цунами

В Карибском море у побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,6. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.

Отмечено, что подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 202 километрах к северу от населенного пункта Барра-Патук в Гондурасе, а очаг залегал на глубине десяти километров.

Указано, что сейчас есть угроза цунами для территории Мексики, Гондураса, Кубы, Белиза, Коста-Рики, Панамы, Никарагуа, Гватемалы, Ямайки и Каймановых островов.

На данный момент данных о жертвах и разрушениях нет.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 7 января, на северо-востоке Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, землетрясение, цунами, Карибское море
 
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