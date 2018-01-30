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Доклад США на "друзей" Путина: появилась первая реакция РФ на "кремлевский список"

30.01.2018 09:34
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Доклад США на "друзей" Путина: появилась первая реакция РФ на "кремлевский список"

Новые американские санкции это очередная страшилка, считает российский политик. США опубликовали "кремлевский список" для новых санкций, в который попали 210 российских чиновников и бизнесменов из окружения президента РФ Владимира Путина. В России уверены, что новые санкции ничего не изменят. Об этом написал на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

Он считает новые американские санкции очередной страшилкой, которые вряд ли что-то изменят. "Как и все предыдущие, они реально ничего не меняют. Американцы уже давно перешли на конфронтацию с Россией по всем линиям. Но наша страна на своей многовековой истории пережила и не такое. Пережила, становясь только сильнее. Если подобная политика, насчитывающая не одно десятилетие, не смогла сломить маленькую Кубу, то в отношении нашей страны она вообще не имеет никаких перспектив. Тем более что российский оборонно-промышленный комплекс абсолютно самодостаточен", – написал Клинцевич.



Теги: США, Донбасс, Путин, Куба, Российская Федерация, санкции
 
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