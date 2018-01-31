"Кремлевский список" ляжет в основу новых санкций – глава Минфина США

31.01.2018 07:28

Вместе с тем, формат новых санкций США пока не разглашается

Подготовка конкретных санкционных мер одновременно с "кремлевским докладом", опубликованным в ночь на 30 января, не входила в планы и задачи Министерства финансов США, заявил глава ведомства Стивен Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете американского Сената.

Вместе с тем, в конечном итоге этот документ приведет к новым реальным санкциям, заявил Мнучин. При этом он не уточнил, будут ли меры применяться к России в целом, ко всем участникам "кремлевского списка" или выборочно.

Кроме того, Мнучин заявил, что "не расходится во мнениях" с с главой ЦРУ Майком Помпео относительно того, что Россия может вмешаться в ход промежуточных выборов в американский Конгресс в 2018 году.

Как известно, Минфин США опубликовал "кремлевский список" персон, в отношении которых могут быть введены новые санкции против России. В этот список, в частности, вошли топ-бизнесмены из окружения президента Владимира Путина: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман.

Напомним, в Кремле заявили, что санкционный список США – это попытка повлиять на выборы в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сама публикация списка "ничего не означает".

Источник: https://www.segodnya.ua