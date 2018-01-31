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Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
В Британии жених бросил невесту прямо у алтаря из-за проблем, которые возникли у невесты в день свадьбы. Об этом пишет Sun.
Никола Тьюи пояснила, что в тот день ей сделали макияж, "как у деревенской простушки", и она побежала его смывать домой. Там обнаружилось, что ее родители, не одобрявшие выбор дочери, решили не идти на церемонию и не помогли детям Тьюи одеться. Невесте пришлось забрать их собираться с собой в отель. В спешке она забыла платье дочери.
В итоге она надела свадебное платье и решила доехать до церкви сама, но в ретро-автомобиле, который они сняли в аренду, не было ремней безопасности, поэтому невеста не решилась посадить в него детей. К тому же, ей позвонила лучшая подруга и призналась, что не сможет приехать.
"У меня оставалось полчаса, а до церкви было 32 километра. И я просто легла на постель в отчаянии", - призналась Тьюи. Затем она отправилась домой, забрала наряд дочери и отправилась не в церковь, а сразу на регистрацию, где жених высказал все, что о ней думает.
Жених заявил Тьюи, что между ними все кончено, но позже остыл и пообещал подумать.
"Мы бы были счастливы вместе, если бы наша свадьба не сорвалась. Это не то, что можно просто так забыть", - объяснил он журналистам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Великобритания, свадьба, невеста, жених
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