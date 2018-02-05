В Мексике нашли пугающее захоронение

05.02.2018 08:28

Возраст странной могилы - более двух тысяч лет.



Столица Мексики — Мехико — построена на многочисленных захоронениях, поэтому нет ничего необычного в том, что граждане время от времени находят останки людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



В очередной раз странную могилу нашли археологи в Тлалпан. В круглой яме почему-то лежало десять скелетов, которые располагались по спирали. Это выглядело достаточно странно, сообщает Live Science.



Как предполагают эксперты, могиле приблизительно 2400 лет. Это первое захоронение доклассического периода, которое удалось найти, отмечают специалисты.



В могиле покоились молодые люди (мужчина и женщина), дети (один ребенок постарше, а второй вообще младенец) и некоторые другие люди. У нескольких скелетов была неправильная форма черепа, а у других — повреждены зубы.



Помимо останков людей, в могиле нашли посуду из керамики (разные сосуды и чаши) и камни. Сейчас ученые пытаются выяснить, что это всё может значить. Возможно, спиральное расположение символизирует жизненные этапы? Через некоторое время ситуация должна проясниться.