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Российские заключенные сделали в колонии ракету Тополь-М из снега

07.02.2018 19:35
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Российские заключенные сделали в колонии ракету Тополь-М из снега

В Омской области России заключенные исправительной колонии № 6 построили из снега пусковую установку ракеты Тополь-М практически в натуральную величину.

Региональное управление ФСИН сообщает: «Все детали Тополь-М сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту».

По информации, ракету строили 15 дней семь осужденных. Кроме того, в управлении напомнили, что в прошлом году «силами осужденных к столетию революции была построена снежная Аврора».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Омск, снег, колония, ракета
 
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