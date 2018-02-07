Последние новости раздела
- Украина подписала безвизовый режим с Антигуа и Барбуда21:40
- Украина начнет закупки газа у России уже в марте19:49
- Российские заключенные сделали в колонии ракету Тополь-М из снега19:35
- Резкий поворот: Собчак считает, что РФ не обязана возвращать Украине Крым18:40
- Пара лет и много миллионов евро: эксперт назвал сроки и «цену» выхода российских войск из Донбасса18:10
- В Грузии совершено покушение на ветерана войны, воевавшую в Донбассе15:10
- Дуда подписал скандальный "антибандеровский закон": появилась реакция МИД Украины12:48
- В Сахаре "зачастили" снегопады11:30
- На Филиппинах уничтожили два десятка контрабандных суперкаров10:15
- Украина настаивает на реформе права вето в Совбезе ООН10:00
Российские заключенные сделали в колонии ракету Тополь-М из снега
07.02.2018 19:35
В Омской области России заключенные исправительной колонии № 6 построили из снега пусковую установку ракеты Тополь-М практически в натуральную величину.
Региональное управление ФСИН сообщает: «Все детали Тополь-М сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту».
По информации, ракету строили 15 дней семь осужденных. Кроме того, в управлении напомнили, что в прошлом году «силами осужденных к столетию революции была построена снежная Аврора».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Омск, снег, колония, ракета
Читайте также:
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО17:15
- Боевики Захарченко освободили и передали Лутковской 20 украинцев16:58
- Донецкая область выделит 50 тыс. грн вернувшимся из плена боевиков жителям региона16:20
- Мариупольским предпринимателям готовы оплатить создание рабочих мест для переселенцев16:00
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone15:41
- Жителей "ЛНР" "защитили" от красной икры (ВИДЕО)15:20
- ОБСЕ обещали разобраться с запретом на выезд бюджетников из ОРДО14:15
- Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания13:10
- Трое детей подорвались в Красногоровке13:00
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Украина подписала безвизовый режим с Антигуа и Барбуда21:40
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Протесты военных пенсионеров прошли в ряде городов Украины20:07
- Украина начнет закупки газа у России уже в марте19:49
- Российские заключенные сделали в колонии ракету Тополь-М из снега19:35
- На создание телемедицины в Украине пойдут миллиарды – Порошенко19:25
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Кровавое ДТП в Харькове: суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей18:55
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Что делать при симптомах гриппа в первую очередь15:28
- Американская торговая палата в шоке от уровня коррупции в Украине21:44
- По-украински даже материться не хочется: известный российский писатель рассказал о своих впечатлениях от Киева21:27
- Названы три самые действенные меры профилактики рака20:18
- Не дайте себя обмануть: как отличить настоящие лекарства от подделки19:19
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов18:58
- Нельзя преследовать за взгляды: властям Украины дали важный совет по отношению к жителям оккупированного Донбасса08:28
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение
- "Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию
- Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО
- Конец дела Зайцевой: стали известны детали
- Жизнь переселенцев: Из «списков СБУ» в «Аркан»