В Сахаре "зачастили" снегопады

07.02.2018 11:30

Пустыню Сахару в районе алжирского города Айн-Сефра снова засыпало снегом. Толщина снежного покрова составила несколько сантиметров, сообщает Телеканал новостей «24».

Как известно, до декабря 2016 года в этой местности снег не выпадал 37 лет. А потом он выпал не менее четырех раз. В частности, в декабре 2016 снег вызвал настоящий транспортный хаос. Обычно в это время года температура воздуха в городе Айн-Сефра колеблется от +6 до +12 градусов.