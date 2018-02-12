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Путин заболел: в Кремле сообщили подробности
Спикер Кремля рассказал о состоянии здоровья президента России
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин заболел. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twіtter.
"Песков о здоровье Путина: Простудился, но продолжает работать. Недомогание не отразилось на графике президента", – написал Дмитрий Смирнов.
В комментариях под сообщением журналиста пользователи соцсети сразу же отреагировали на сообщение. Одни посоветовали Путину послушать Вагнера. Другие удивляются, где глава РФ мог простудиться, ведь на улицу он не выходит.
Как сообщалось ранее, по мнению экспертов оппозиция на президентских выборах в России, которые пройдут 18 марта, не является самой большой проблемой для "главного кандидата" – президента Путина. Оппозиционные политики призывают россиян к бойкоту выборов, но в Кремле этого не боятся. Ведь президент Путин находится у власти дольше, чем когда-то был "вечный Брежнев", и поэтому россияне поддерживают нынешнего президента. Но главная проблема Путина на выборах – он сам.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, болезнь, Кремль
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