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Олимпиада 2018: россияне позорно проиграли США в хоккей
На зимних Олимпийских играх женская сборная США по хоккею разгромила спортсменок из РФ
Об этом сообщили Международная федерация хоккея.
Сообщается, что в рамках матча второго тура группы А на Олимпиаде-2018 американки уничтожили сборную России со счетом 5:0.
Отметим, что американка Жослин Ламуре, дважды забила гол в ворота России. Таким образом она стала автором самого быстрого дубля в истории Олимпиад.
Ламуре дважды забила России во втором периоде в течение шести секунд, установив новый рекорд. Ранее автором самого быстрого дубля на ОИ была Каролин Уеллетт, которая дважды попала в ворота сборной Италии на Играх-2006 в Турине в течение 16 секунд.
Приводим вам статистику матча:
США – Россия 5:0
Голы: Беллами, 9 (1:0), Ламуре, 32 (2:0), Ламуре, 32, буллит (3:0), Марвин, 35 (4:0), Брандт, 59 (5:0)
Ранее в первом туре американки победили соперниц из Финляндии со счетом 3:1, а россиянки были разбиты хоккеистки сборной Канады – 0:5.
Напомним, зарубежные спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане не здороваются с россиянами за руку.
«Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они», – пожаловался российский скелетонист Никита Трегубов.
Источник: Politeka
Теги: США, Донбасс, хоккей, Олимпиада-2018
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