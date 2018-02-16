Соскучились за советскими танками: обложка польского Vogue удивила украинцев

16.02.2018 10:05

Обложку первого польского номера культового глянца Vogue, который поступил в продажу в феврале 2018 года, жестко раскритиковали за "советский колорит". Снимок, который украсил обложку издания, опубликовали на официальном аккаунте польского Vogue в Instagram, передает obozrevatel.com.

На фотографии позируют две популярные польские модели Малгоша Бела и Аня Рубик возле Дворца культуры и науки в Варшаве, который был построен в 1955 году и был назван в честь Иосифа Сталина, а также на фоне черной "Волги". По мнению многих жителей Польши, советский автомобиль и Дворец культуры являются символами советской власти, что и вызвало негодование у поклонников всемирно известного глянца.

Пользователи социальных сетей подчеркнули, что фотография слишком "серая" и неинтересная, а также выполнена некачественно. К слову, снимок не поддавался обработке, в связи с чем сталинское здание видно, как сквозь туман. Примечательно, что в день выхода журнала крупные города Польши окутал сильный смог. Пользователи также не обошли этот факт стороной и "переименовали" журнал Vogue на Smogue, создав пародию обложки.

Украинские пользователи сети также отреагировали на спорную обложку, отметив, что на фото не хватает танков, чтобы "дополнить советскую картину".

"Лично у меня эта обложка вызывает ужас. По-моему, кто-то очень соскучился по русским танкам и Войцехам Ярузельским", - раскритиковали снимок украинские пользователи.

"Глянец - это не игрушка, а зеркало. В нем всегда можно увидеть реальное лицо общества со всеми его морщинами и прыщами. Вот поляки сейчас выглядят также серо. Жаль, танки в кадр не влезли", - подчеркнули поклонники Vogue.