Астрологи зафиксировали приближение астероида

26.02.2018 08:13

Астероид находится в 315 тысяч километров от Земли.



Астрологи из США благодаря мощным телескопам продолжают наблюдать за передвижениями астероида, которого окрестили 2018 DU. Компьютерное моделирование показало, что астероид приблизиться к Земле ближе, чем находится Луна.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.



Иностранные журналисты проинформировали, что к Земле приближается астероид 2018 DU, размер которого может составлять до десяти метров. Однако исследования астрофизиков показало, что траектория движения очень большая, поэтому столкновения с Землей не произойдет и небесное тело пролетит мимо.



По данным специалистов из США сейчас астероид находится в 315 тысяч километров от Земли. Минимальное расстояние между астероидом 2018 DU и нашей планетой будет составлять примерно 284 тысяч километров.