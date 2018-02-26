Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Астрологи зафиксировали приближение астероида

26.02.2018 08:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Астрологи зафиксировали приближение астероида

Астероид находится в 315 тысяч километров от Земли. 

Астрологи из США благодаря мощным телескопам продолжают наблюдать за передвижениями астероида, которого окрестили 2018 DU. Компьютерное моделирование показало, что астероид приблизиться к Земле ближе, чем находится Луна.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

Иностранные журналисты проинформировали, что к Земле приближается астероид 2018 DU, размер которого может составлять до десяти метров. Однако исследования астрофизиков показало, что траектория движения очень большая, поэтому столкновения с Землей не произойдет и небесное тело пролетит мимо.

По данным специалистов из США сейчас астероид находится в 315 тысяч километров от Земли. Минимальное расстояние между астероидом 2018 DU и нашей планетой будет составлять примерно 284 тысяч километров.



Теги: Донбасс, космос, астрология, астероид
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх