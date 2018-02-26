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В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля

26.02.2018 19:05
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В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля

Во Франкфурте после падения из окна 21 этажа отеля погиб 39-летний принц Карлос Патрик Гогенцоллерн.

Отмечается, что это произошло вчера, через 2 дня после того, как его на некоторое время отпустили из тюрьмы, куда он попал из-за мошенничества в 2014 году.

Сообщается, что тело принца нашли у отеля InterContinental. При этом точные обстоятельства инцидента остаются неясными. По данным немецкой газеты Bild, принц скончался на месте от полученных травм. В то же время, полиция не считает произошедшее несчастным случаем

Принц Карлос Патрик Годхард фон Гогенцоллерн родился в Мюнхене 4 декабря 1978. Он является сыном князя Годехарда фон Гогенцоллерна и Хайде Хансен.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Германия, гибель, Франкфурт, принц
 
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