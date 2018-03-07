Минфин США сообщил о поддержке Трампом санкций против РФ

07.03.2018 07:10

Президент США Дональд Трамп поддерживает работу американского Минфина по санкциям против РФ.

Глава Минфина Стивен Мнучин сообщил, что Трамп сделал такое заявление на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей Конгресса США.

СМИ сообщил: «Мнучин подчеркнул, что министерство финансов и Госдеп в том, что касается санкций, работают над тем, чтобы претворить в жизнь закон, одобренный Конгрессом в прошлом году. В нем содержался призыв к усилению ограничительных мер в отношении России».

Также, Мнучин подчеркнул, что, возможно, выделит дополнительное финансирование сформированной Минфином команде, отвечающей за работу над санкциями против РФ.

Источник: https://donpress.com