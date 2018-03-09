В НАТО заявили, что Россия готовит дестабилизацию на Балканах

09.03.2018 15:12

Балканы столкнулись с усилением скрытого и явного давления со стороны Российской Федерации.

Главный командующий силами Североатлантического альянса в Европе Кертис Скапаротти отметил: «Вашингтон и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации. Регион, по которому я сейчас озабочен — это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы».

Источник: https://donpress.com